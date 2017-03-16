Addreality запустила новую версию платформы для создания и управления рекламой

Addreality объявила о выпуске новой версии своей платформы Addreality Player для создания и управления рекламой. Как рассказали CNews в компании, платформа Addreality Player предназначена для создания и централизованного управления цифровой рекламой на экранах, интерактивных поверхностях, видеостенах и музыкальном оборудовании. Addreality Player также собирает данные об аудитории и анализирует эффективность рекламы. Версия 2.0.165 оптимизирована под мобильные устройства и планшеты и теперь представлена в Google Play.

Addreality Player управляет устройствами вещания из личного кабинета, автоматически настраивая их операционную систему. Платформа обеспечивает хранение рекламного контента и его кэширование для того, чтобы обеспечить бесперебойное вещание в случае потери связи с интернетом и личным кабинетом.

Для оптимальной работы рекламы платформа в режиме киоска блокирует несанкционированные попытки выхода из программы, системных окон, всплывающих баннеров и других элементов операционной системы устройств вещания, а также отправляет статистику о воспроизведении содержимого с камер на оборудовании.

«Уже сейчас интерактивные проекты привлекают большое количество посетителей: даже внедрение цифровых рекламных поверхностях вызывает небывалый ажиотаж. Ритейлеры внедряют целые группы digital-решений, и наша задача сделать создание и управление рекламной коммуникации максимально легкой, – сказал Евгений Родичкин, руководитель департамента по работе с ключевыми клиентами Addreality. – Именно поэтому новая версия запущена в Google Play. Теперь управление рекламным аудио- и видеоконтентом по целой сети магазинов доступно с обычного мобильного телефона».