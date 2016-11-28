Из каких этапов складывается выбор POS-терминала?

От надежности кассового оборудования, и прежде всего — кассового POS-терминала, напрямую зависит то, сколько оно прослужит. О том, как правильно выбрать надежный POS-терминал и на какие характеристики и особенности обращать внимание, на примере кассового оборудования SKY-POS рассказал CNews Андрей Мурадов, менеджер по продукции группы компаний «Пилот».

Производители, предлагая POS-терминалы, обычно не затрагивают вопрос их надежности. Чаще они делают акцент на технических характеристиках и ценах. Но и ритейлеры при выборе POS-терминалов сравнивают, преимущественно, именно эти параметры. Редко кто из заказчиков оперирует таким понятием, как полная стоимость владения в течение всего срока жизни (TCO), ограничиваясь вопросами о стоимости устройства и его надёжности.

Именно по этой причине основные трудности, с которыми ритейлеры сталкиваются при принятии решения о приобретении системы кассового обслуживания, сконцентрированы вокруг трёх областей. Во-первых, это недостаточное понимание ими всех прямых и косвенных затрат, связанных с приобретением. Во-вторых, гарантируется ли улучшение обслуживания покупателей торговой точки? И, наконец, обеспечивается ли гарантия 100% работоспособности? Ведь поддержание эксплуатационной готовности 24 часа в сутки 7 дней в неделю становится всё более важным фактором, поскольку ритейлеры увеличивают время работы магазинов, следуя нуждам покупателей.

Но надо учитывать тот факт, что производители POS-терминалов имеют в виду под надежностью устройств иногда совсем не то, что ожидают заказчики. Производитель чаще всего гарантирует клиентам один год безотказного функционирования устройства. Но ведь этим его забота о покупателях не должна ограничиваться. При длительной эксплуатации и высоких нагрузках POS-терминал может сломаться. А поэтому важно, чтобы ритейлер имел возможность быстро получить помощь: чтобы и комплектующие были в наличии, и срок их поставки не измерялся годами.

На что обратить внимание при выборе надёжного POS-терминала? Обычно критерии этого параметра изучаются по двум направлениям: надежности поставщика/производителя кассового оборудования и надежности самого устройства. Какие здесь можно дать советы?

Надежность поставщика и производителя

Доверие к бренду. Первый совет не является чем-то уникальным и применим далеко не только к выбору кассового оборудования. Но, тем не менее, не всегда ритейлеры ему следуют, а потом крайне удивляются: «Как же так: купил «ноунейм»-кассу два месяца назад, а она уже не работает!». Вывод: выбирая POS-терминал, следует обращать внимание на его производителя и дистрибьютора. Важно, чтобы линейка устройств производилась уже длительное время, либо компания, выводящая на рынок новое POS-оборудование, была известна, а ее имя и репутация — проверены. Например, наш SKY-POS — новое имя на российском рынке кассового оборудования. Однако к нему с самого момента появления было обращено пристальное внимание, поскольку «Пилот» уже почти 25 лет занимается автоматизацией розничной торговли, а потому у контрагентов была масса возможностей оценить репутацию компании.

Присутствие на территории страны. Не менее важно, чтобы у производителя кассового оборудования на территории России работали представительства, имеющие некий набор запасных частей. И в данном случае речь идет даже не о валютных рисках, связанных с заказом запчастей (хотя и о них ритейлеру следует заранее задуматься), а о том времени, которое потребуется на реакцию на обращение по случившейся проблеме.

Например, небольшой магазин приобрел POS-терминал, который разработала компания, допустим, базирующаяся в Китае. И вот он сломался. С производителем нужно связаться и объяснить причину обращения хотя бы на английском языке (а для более оперативной и эффективной реакции — на его родном языке). Затем необходимо каким-то образом либо самому отправить «пострадавшего» в Китай, либо ждать, пока оттуда пришлют детали для замены. Естественно, ремонт займет некоторое время. Следующий этап — отправка починенного устройства обратно в магазин. Это не считая случаев, когда вся эта неприятная история приходится на национальные праздники (не только российские), которые могут продолжаться от одного дня до недели и более. И если крупному ритейлеру возникшая ситуация принесет скорее просто неудобства, то в небольшом магазине она либо напрочь парализует бизнес-процессы, либо заставит его владельца идти на дополнительные существенные траты.

А вот если у компании-производителя есть представительство в России, весь процесс значительно упрощается. Не придется тратить время и деньги на отправку оборудования на ремонт — он будет проведен в короткие сроки.

Также стоит обратить внимание на компании, которые не только продают кассовое оборудование, но и обладают квалификацией сервисного партнера: то есть производитель дает ей право официально осуществлять ремонт своих изделий. Обычно у них сформирован склад запчастей, что существенно ускоряет процесс восстановления работоспособности POS-терминала. А если ритейлер еще и заключил с сервисным партнером расширенный сервисный контракт, то в нем досконально прописано время как на реакцию на возникшую проблему, так и на ее устранение.

Рекомендации и портфолио. Выбирая производителя POS-оборудования, крайне полезно изучить его портфолио и уточнить, какие еще представители рынка уже доверились ему. Наличие в перечне клиентов известных имен может служить дополнительным подтверждением надежности POS-терминала. Если же производитель отказывается назвать имена своих клиентов, это может стать «звоночком», заставляющим задуматься, действительно ли стоит выбирать его оборудование.

Надежность самого устройства

Результаты тестирований. Уважающий себя производитель не только POS-терминалов, но и любого оборудования для автоматизации ритейла, всегда проводит многочисленные тестирования своей разработки. Подвергает ее повышенным нагрузкам, проверяет реакцию на электромагнитные колебания, а так же на температурные максимумы и минимумы. Проверяется пыле-, грязе-, влагоустойчивость, способность противостоять электростатическим разрядам, скачкам напряжения. Ведь со всеми этими нюансами устройству предстоит столкнуться в условиях реальной работы. Особенно, если речь идет о кассе, которая будет стоять в крупном гипермаркете с высокой проходимостью.

Обычно результаты тестов либо указывают в документации к устройству, либо они могут быть предоставлены по запросу покупателя. Рассмотрим, к примеру, такой важный фактор, как перегрев устройства. POS-терминалы, выпускаемые под брендом SKY-POS, выполнены в алюминиевом корпусе, который отличается хорошим теплоотводом в атмосферу. Соответственно, терминал сможет выдерживать работу при высокой нагрузке. При этом он безвентиляторный. Это означает, что в устройство не проникнет пыль, и срок его безотказной работы существенно увеличивается. Кроме того, благодаря отсутствию вентилятора такой POS-терминал бесшумен, что немаловажно в условиях магазина.

Обслуживание оборудования. Этим фактором ритейлеры часто пренебрегают: какая им разница, легко ли сервисному инженеру разобрать системный блок и найти неисправность? Но наш опыт показывает: если производитель позаботился о том, чтобы касса легко разбиралась, чтобы из нее можно было быстро и без проблем извлечь, например, жесткий диск, то, значит, он задумался о надежности в целом, не стараясь на ней сэкономить. Чем легче разобрать устройство, тем быстрее и проще будет осуществлен его ремонт, а значит меньше времени потребуется на осуществление этой задачи. Как следствие, магазину не придется надолго выводить кассу из бизнес-процессов, что чревато уменьшением выручки.

Перспективы на будущее. Выбирая POS-терминал, желательно заранее задуматься о том, сможет ли ритейлер им воспользоваться, например, через пять лет. Допустим, было приобретено устройство, выпущенное шесть лет назад. В таком случае велика вероятность того, что установленный на нем процессор либо уже не выпускается, либо в скором времени перестанет выпускаться. А это значит, что в случае его выхода из строя, ремонт терминала обойдется «в копеечку».

Возможность тестирования. Когда производитель или дистрибутор говорит красивые и правильные фразы о надежности своих устройств, это, безусловно, хорошо. Но другое дело, когда ритейлер имеет реальную возможность убедиться в надежности до того, как покупка будет оформлена. Так, компания «Пилот» еще несколько лет назад решила, что такой подход действительно честен, а потому предлагает клиентам возможность тестирования не только POS-терминалов SKY-POS, но и ряда другого оборудования.

Еще один момент — допустим, на POS-терминале предусмотрено недостаточное количество портов. Учитывая установившиеся тенденции, это означает, что в скором времени их будет недостаточно, и в перспективе оборудование не будет поддерживать требуемую POS-периферию. Например, стандартом сегодня является наличие четырех COM-портов и четырех USB-портов. Но, поскольку всё чаще периферия пользуется именно USB-портами, лучше предусмотреть большее их количество. Так, на POS-терминалах SKY-POS запроектировано уже не менее пяти USB-портов.

Делая выводы: лучшим нашим советом ритейлерам, задумывающимся о покупке кассового оборудования, будет анализ полной стоимости владения устройством в разных конфигурациях в течение всего предполагаемого срока жизни и учет отдельных технических параметров. Тогда можно обоснованно подойти к выработке требований по надежности, стоимости ремонта и технического обслуживания, а также выбрать достойный бренд!