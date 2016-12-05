Как подключить онлайн-кассу к оператору фискальных данных

В скором времени все российские продавцы перейдут на новый режим работы с ФНС России – вся информация с касс будет передаваться в ведомство в режиме онлайн. Изменения затронут работу от 1,5 до 2,5 млн единиц кассовой техники. Что необходимо сделать для того, чтобы выполнить требования 54-ФЗ четко и в срок, и какова роль в новой технологии работы оператора фискальных данных, в интервью CNews рассказал Алексей Краснопольский, директор по продукту «Первого ОФД» (ЭСК).

CNews: Какие услуги «Первый ОФД» предлагает на рынке?

Алексей Краснопольский: Последние три года мы занимались разработкой систем оператора фискальных данных. В 2014 г. ФНС России выступила с инициативой изменения порядка передачи данных от кассовых аппаратов в налоговую службу. На тот момент ККТ имели внутри себя накопительное устройство – ЭКЛЗ, в котором на протяжении года хранилась информация обо всех проходящих через них операциях. Со временем такой подход устарел, и ФНС решила внедрить в России принятую во многих странах технологию онлайн-передачи данных от касс в налоговую службу.

Эксперимент стартовал в августе 2014 года, но готовиться к нему мы начали еще в 2013 году. В ходе эксперимента мы подключили к системе оператора фискальных данных около 4000 единиц контрольно-кассовой техники.

CNews: Кто участвовал в эксперименте?

Алексей Краснопольский: В эксперименте участвовали четыре региона – Москва, Московская и Калужская области и Республика Татарстан. К системе были подключены кассы ритейлеров разного формата – от небольших магазинов до гипермаркетов. Полученный в ходе эксперимента опыт позволил усовершенствовать изначально предложенную технологию передачи данных, в частности, к ней была добавлена криптографическая защита. Сегодня данные подписываются на кассе, затем передаются в зашифрованном виде оператору фискальных данных, где происходит их расшифровка и проверка достоверности подписи.

CNews: Ваша компания участвовала в подобном проекте в Казахстане. Расскажите об этом подробнее.

Алексей Краснопольский: В Казахстане система передачи данных в налоговую службу через оператора фискальных данных заработала около года назад. На сегодняшний день к ОФД подключено уже около 60 000 единиц контрольно-кассовой техники из примерно 600 000 имеющихся. В следующем году планируется подключить половину всего парка ККТ. Национальным оператором фискальных данных постановлением правительства Казахстана назначен «Казахтелеком». Он использует для обработки фискальных данных наши технологии.

CNews: Как организована передача фискальных данных в налоговую службу?

Алексей Краснопольский: Производители должны модифицировать кассовую технику так, чтобы она могла передавать данные. Вместо ЭКЛЗ должен появиться фискальный накопитель – запоминающее устройство, способное зашифровать данные и подготовить их к передаче. Для того чтобы это сделать, необходимо или модернизировать старую, или выпустить новую ККТ, соответствующую требованиям 54-ФЗ.

Данные от контрольно-кассовой техники нового образца будут поступать к операторам фискальных данных (ОФД) – коммерческим организациям, которые умеют их принимать в правильном порядке, обрабатывать, агрегировать и после этого передавать в налоговую службу.

CNews: Какую обработку данных осуществляет ОФД?

Алексей Краснопольский: Во-первых, ОФД осуществляет технологический контроль – не все кассы передают данные правильно, случаются разрывы сети и т.д. После того, как достоверность данных проверена, они приводятся к единому знаменателю, и только потом в налоговую службу отправляются как сами чеки, так и суммирующие данные по ним.

В России зарегистрировано, по разным данным, от 1,5 до 2,5 миллионов единиц кассовой техники, и у ФНС нет возможности обрабатывать поступающие от них данные самостоятельно, а там более осуществлять их техническую поддержку. Поэтому, как это принято во всем мире, она перекладывает это на коммерческие организации.

CNews: Как долго ОФД будет хранить полученные данные?

Алексей Краснопольский: Оператор фискальных данных должен хранить и исходные, и агрегированные данные на протяжении пяти лет и предоставлять их по первому требованию ФНС в электронном виде.

CNews: Какие услуги вы готовы предоставить рынку? Какова их стоимость?

Алексей Краснопольский: Основная наша услуга – это подключение и прием фискальных данных. Она стоит около 3000 рублей в год за одну кассу. За эти деньги оператор фискальных данных может позволить себе совершенствовать сервис, содержать службу технической поддержки, обрабатывать обращения пользователей.





1 | 2 | 3 Алексей Краснопольский: В конечном итоге новая форма работы с налоговой службой будет для ритейлеров более удобной, чем существующая

Помимо базовой услуги, также мы предоставляем нашим клиентам доступ в личный кабинет. В этом кабинете он может увидеть все свои чеки и финансовые потоки, проходящий через все его кассы. Это очень удобно для владельцев нескольких магазинов, расположенных в разных местах. Сегодня для того, чтобы проконтролировать их работу, необходимо приехать в каждый. В личном кабинете можно будет в режиме реального времени проследить работу каждой кассы. Также в личном кабинете будет доступна базовая аналитика – как развиваются продажи, сколько чеков пробито и каков средний чек, когда касса завершила свою работу и прочее. При желании базовый пакет аналитики можно расширить. Также мы разработали мобильное приложение «Бизнес-помощник», которое является, по сути, мобильной версией личного кабинета.

По новому закону владелец кассы может зарегистрировать ее онлайн. Тем не менее, ему все равно придется сначала зайти на сайт ФНС, зарегистрировать кассу, а потом подключить ее к ОФД. Мы планируем организовать режим единого окна, то есть предоставить продавцам возможность подключиться к ОФД и зарегистрировать новую кассу в одном месте. Для этого сегодня мы прорабатываем протокол взаимодействия с ФНС.

Еще одна услуга, которую мы хотели бы оказывать, связана с телеметрией касс. Мы можем собирать информацию о том, как чувствует себя касса, не пора ли в ней заменить бумагу, печатающую головку, провести техобслуживание и пр., и передавать ее сервисным организациям. Таким образом они смогут узнать о поломке до того, как она станет проблемой.

Еще один сервис, над которым мы активно работаем. По требованию закона продавец должен предоставить возможность покупателю получить чек по электронной почте или SMS. Оператор фискальных данных может взять на себя обязанность его передачи. Кассиру останется просто внести номер телефона или e-mail покупателя, он будет передан в ОФД, который и займется отправкой.

В дальнейшем, являясь агрегатором огромного количества данных, мы сможем предоставлять еще множество разнообразных услуг. Например, создавать программы лояльности для тех ритейлеров, у которых их еще нет.

CNews: С какими компаниями вы уже начали работать в качестве ОФД?

Алексей Краснопольский: Требования 54-ФЗ вводятся в действие поэтапно и на сегодняшний день не являются обязательными. Тем не менее, уже на текущий момент к коммерческой платформе «Первого ОФД» подключено более 100 компаний и более 700 касс. Одним из первых клиентов стала «Роснефть», на АЗС которой успешно прошла первая в России розничная продажа в соответствии с новыми правилами и был отправлен первый электронный чек покупателю. Первым индивидуальным предпринимателем, который зарегистрировал кассу по новому порядку, стала Е. В. Липатова, владелица мебельного салона Home Collection, расположенного в мебельном парке «Румянцево».

CNews: Как вы отвечаете на вопрос потенциальных заказчиков: «Почему «Первый ОФД»?

Алексей Краснопольский: Мы говорим, что главное наше преимущество – это опыт. Мы занимаемся передачей фискальных данных уже несколько лет, успели отработать технологию, приняли участие в эксперименте, работаем в Казахстане. Думаю, это позволило нам вылечиться от всех детских болезней – мы сделали свои ошибки, выучили свои уроки, и на сегодняшний день наша технология стабильно, надежно и точно работает.

CNews: Какую ИТ-инфраструктуру предлагает ваша компания своим клиентам?

Алексей Краснопольский: На сегодняшний день мы развернули нашу систему в центре обработки данных с уровнем надежности TIER 3+, имеющим коэффициент безотказной работы 99,9%. ЦОД мы арендуем у компании «Ай-Теко». В нем соблюдаются все предписанные законом требования к информационной безопасности. Все данные шестикратно резервируются. Наша система готова к 200 000 одномоментных подключений, и это далеко не предел – она легко масштабируется до миллиона.

CNews: С какими объемами данных вам придется иметь дело?

Алексей Краснопольский: Каждый чек весит не более 2 килобайт. Одна касса в супермаркете производит 200-300 чеков в день. Но супермаркетов немного – опыт Казахстана показал, что в среднем по стране один кассовый аппарат производит 60-70 чеков в день. В своих расчетах мы исходили из 100 чеков в день. В требованиях к операторам фискальных данных фигурировала цифра 5 петабайт – именно такой объем должно иметь хранилище для того, чтобы в нем можно было на протяжении 5 лет с необходимым уровнем резервирования хранить фискальные данные.

CNews: Вы станете обладателями самой подробной информации о бизнесе ваших клиентов. Как обеспечена ее безопасность?

Алексей Краснопольский: Мы стали первым оператором фискальных данных, который прошел внешний аудит информационной безопасности на соответствие требованиям, которые предъявляются к государственным системам – это четвертый класс защищенности. Все каналы защищаются по стандартам шифрования данных. Плюс к этому, фискальным накопителем зашифрованы и сами данные.

Все работники ЦОДа и «Первого ОФД» имеют строго регламентированный доступ к данным, согласованный со службой безопасности. Все данные логически изолированы друг от друга – один ритейлер никогда не сможет увидеть данные другого.

CNews: Какие возможности появятся у ритейлеров в связи с вводом в действие 54-ФЗ?

Алексей Краснопольский: Мы уверены, что в конечном итоге новая форма работы с налоговой службой будет для ритейлеров более удобной, чем существующая. Во-первых, они получат возможность онлайн-регистрации касс. Во-вторых, онлайн-контроль за работой касс поставит всех продавцов в равные условия – налоговые органы получат удобный автоматизированный инструмент выявления случаев нарушения налоговой дисциплины.

Еще один приятный бонус – возможность получения аналитики по любому интересующему ритейлеров вопросу. Обладая огромной базой первичных данных, мы можем обрабатывать их в обезличенном виде и предоставлять статистические отчеты по регионам, товарным группам, ценовой политике и пр. Мы рассматриваем также возможность публикации некоторых аналитических срезов в открытом доступе, но пока у нас для этого недостаточно данных.

Вообще, большие данные открывают перед нами поистине бескрайние возможности. Умная аналитика может включать в себя машинное обучение и обогащение данных, формирование на их базе репрезентативных выборок, создание товарных каталогов, которые могут быть использованы для стандартизации. Архитектура созданной нами платформы в полной мере позволяет делать это.

Также среди проектов, которые мы прорабатываем сами или совместно с партнерами, – интеграция со скоринговыми системами банков для повышения эффективности потребительского кредитования, детальная аналитика (в том числе прогнозная) по отраслям, «умная» реклама, многоуровневые программы лояльности, интеграция с геолокационными сервисами для создания различных потребительских и бизнес-сервисов и пр.

CNews: Когда новый порядок взаимодействия с ФНС России вступит в силу?

Алексей Краснопольский: Закон вступил в силу 15 июля 2016 года. С этого момента уже можно, но еще не обязательно, применять фискальные накопители и новую технику. С 1 февраля 2017 года нельзя зарегистрировать кассы старого образца, но уже имеющуюся технику можно использовать до 1 июля 2017 года. С 1 июля 2017 года все должны начать работать в соответствии с новым порядком. Исключение сделано лишь для тех предпринимателей, которые раньше вообще не применяли кассы – это индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения ЕНВД и ПСН, – они могут подождать до июля 2018 года. Также они могут не передавать полные реквизиты чека, а ограничиться чеком с суммой покупки. Но таких немного – 70-80% рынка перейдет на новый порядок в 2017 году.

CNews: Что надо сделать для того, чтобы начать сотрудничать с вашей компанией?

Алексей Краснопольский: Ритейлеру необходимо связаться с производителем касс, которые он использует, и заняться их обновлением – или приобрести комплекты модернизации, или новое оборудование. После этого надо снять старую кассу с регистрации по старому порядку и зарегистрировать ее по новому порядку в три этапа: сначала в ФНС, затем в ОФД, а затем подключить к ОФД.

Мы стремимся упростить этот процесс для наших клиентов, сделать так, чтобы он стал удобным. Наши партнеры готовы взять на себя все заботы по подключению новых касс и постановке их на учет в налоговой службе.

CNews: Необходимо ли тестирование взаимодействия кассы с ОФД?

Алексей Краснопольский: Для тестирования используется тестовый фискальный накопитель. К сожалению, сегодня их производит не очень много компаний. Мы, со своей стороны, предоставляем ритейлерам тестовую площадку, на которой можно отладить работу по новым правилам. Сегодня на нашей тестовой площадке зарегистрировано более 100 компаний.

CNews: С какими сложностями, из вашего опыта, чаще всего сталкиваются предприниматели?

Алексей Краснопольский: Основная сложность – это непонимание того, с чего начать. Она связана с тем, что для того, чтобы перейти на новый порядок работы, надо обратиться в несколько организаций. Поэтому для своих сетевых клиентов мы разрабатываем индивидуальные поэтапные планы перехода, стараясь сделать этот процесс максимально безболезненным.

Также много вопросов вызывает стоимость перехода. Хочу отметить, что цена комплектов модернизации, которые сегодня предлагаются на рынке, начинается от 6000 рублей, к этой сумме надо добавить стоимость фискального накопителя, это еще 6000 рублей. Стоимость новой кассы – от 18 000 рублей и выше, также необходимо провести интернет в торговую точку, иметь КЭП. Для облегчения перехода на новый порядок работы с точки зрения единоразовых финансовых затрат в правительстве обсуждается возможность частичной компенсации понесенных затрат предпринимателям и торговым компаниям. Так, буквально недавно Минэкономразвития РФ предложило ввести налоговый вычет на вводимые онлайн-кассы не только для индивидуальных предпринимателей, но и для всех налогоплательщиков. Сумма такого вычета может составить до 18 000 рублей.