Интервью

Переход на онлайн-кассы больше нельзя откладывать

Ритейл
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, Текст: Наталья Рудычева

С 1 июля 2017 года все торговые предприятия должны начать передавать кассовые чеки в ФНС России в режиме онлайн. Однако многие из них до сих пор надеются на то, что указанные в 54-ФЗ сроки будут перенесены, и не торопятся модернизировать кассы. О том, сколько времени занимает процесс перехода на онлайн-кассы и почему этим необходимо заняться в самое ближайшее время, в интервью CNews рассказала Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений «Атол».

CNews: Переход на новый порядок использования ККТ уже не за горами. Удалось ли вашей компании подготовиться к нему?

Юлия Русинова: Да, менее чем через 2 месяца, с 1 февраля 2017 года, поставить на учет кассу по старому порядку будет невозможно. А менее чем через 7 месяцев, с 1 июля 2017 года, вся контрольно-кассовая техника (ККТ) должна будет применяться по новым правилам. К этим изменениям компания «Атол» начала готовиться более полутора лет назад. В результате уже к осени этого года в реестр онлайн ККТ приказом ФНС России было включено 8 наших моделей. В первую очередь мы ориентировались на самые популярные кассовые аппараты, которые использовались по прежнему порядку и предназначались для разных сфер и форматов бизнеса. Это «АТОЛ FPrint-22ПТК», «АТОЛ FPrint-77ПТК», «АТОЛ FPrint-11ПТК» и «АТОЛ FPrint-55ПТК». Кроме того, мы провели модернизацию кассового программного обеспечения Frontol.

CNews: Насколько активно включились в процесс торговые предприятия?

Юлия Русинова: Пока торговые предприятия переходят на новый порядок работы не особо активно. Хотя ФНС России и производители ККТ предпринимают немало усилий для разъяснения законодательных изменений. Только за два с половиной месяца (с октября по декабрь) мы совместно с союзом предпринимателей «Деловая Россия» провели более 40 бесплатных мероприятий. Их целью было рассказать бизнесу, какие действия необходимо выполнить, чтобы соответствовать требованиям 54-ФЗ. Мероприятия проводились не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России – Иркутске, Пятигорске, Барнауле, Благовещенске, Калининграде, Краснодаре и т.д. Участниками стали порядка 6500 представителей компаний из ритейла и сферы торговли.

Кроме того, наша компания запустила сайт fiscal.atol.ru, на котором можно получить необходимую информацию о реализации 54-ФЗ. Для желающих быть в курсе событий в жизни «Атол» и важных изменений на российском рынке ККТ мы создали также страницы в Facebook, «ВКонтакте» и Telegram.

Юлия Русинова: Переход на новый порядок работы в последний момент грозит торговым предприятиям опозданием. Они просто не успеют реализовать все в срок до 1 июля 2017 года

Еще в мае 2016 года наша компания начала приглашать крупные и средние торговые сети к тестированию ККТ. Тогда интерес к нашему предложению был невысокий. Ритейлеры надеялись, что закон не примут или перенесут указанные в нем сроки. Некоторые из них собирались произвести замену ЭКЛЗ в январе 2017 года и проработать на ней еще 12 месяцев. В числе других распространенных причин отказа была уверенность в том, что времени на переход на онлайн ККТ много.

В результате лишь 5% из тех, к кому мы обратились, согласились этим летом участвовать в пилотном проекте. Среди них такие торговые сети, как X5 Retail Group, «Мария-Ра», «Кристалл-Лефортово», «Тверской купец», «Ноу-Хау». И, уверена, они не пожалели. Ведь только при тестировании можно понять, что переход на применение ККТ по новому порядку – это не только модернизация оборудования и кассового ПО. Это еще и подготовка инфраструктуры, и корректировка бэк-оффиса, и изменение внутренних регламентов.

В ходе пилотов выяснилось, что для подготовки к работе на онлайн-кассах крупным и средним торговым сетям требуется 3-6 месяцев. И это с учетом того, что сам процесс модернизации уже отработан. Речь идет только о его масштабировании на весь бизнес.

CNews: Что вы могли бы посоветовать тем, кто еще не начал заниматься модернизацией?

Юлия Русинова: Чтобы переход на новый порядок работы был максимально безболезненным, необходимо, во-первых, создать рабочую группу и назначить ответственного за внедрение онлайн-касс. Затем уточнить у производителя ККТ: возможна ли модернизация используемой кассы? какие варианты модернизации и передачи информации оператору фискальных данных (ОФД) он может предложить? сколько будет стоить это решение? Подобные вопросы надо задать и разработчику кассового ПО: когда оно будет интегрировано для работы с модернизированной ККТ?

Прояснив все эти вопросы, вы должны составить план-график работ, рассчитать бюджет и, изучив предложения на рынке, выбрать один или несколько ОФД. Также рекомендую уточнить, использует ли ваша компания усиленную квалифицированную электронную подпись. Она потребуется при регистрации ККТ в личном кабинете на сайте ФНС России и при заключении договора с ОФД.

Только выполнив перечисленные действия, стоит приступать к самому проекту. Причем сначала лучше выбрать 1-2 рабочих места в магазине, провести их модернизацию и зарегистрировать ККТ через личный кабинет. Лишь отладив этот процесс, можно перейти к плану тиражирования решения на всю торговую сеть.

CNews: Каков приблизительный бюджет проекта?

Юлия Русинова: Бюджет проекта зависит от региона, в котором расположен магазин, от стоимости комплектов модернизации, которую определяет производитель ККТ и ПО, от масштаба предприятия.

Снятие ККТ с учета обойдется примерно в 700 рублей. Комплект модернизации ККТ стоит около 5000 рублей, а апгрейд кассового ПО – около 2000 рублей. Работы по их установке силами сервисного центра обойдутся в 2200 рублей и 500 рублей соответственно. Стоимость услуг ОФД в среднем по рынку – порядка 3000 рублей в год. Итого, приведение одной ККТ в соответствие требованиям 54-ФЗ обойдется примерно в 13400 рублей. В приведенном бюджете не учтена цена фискального накопителя – она составляет примерно 6000 рублей.

Модернизацию ККТ мы рекомендуем проводить в период замены ЭКЛЗ, чтобы избежать дополнительных расходов. Экономия достигается в том числе благодаря акциям, которые сейчас проводят некоторые производители кассовой техники. Например, те, кто приобрел модель «АТОЛ FPrint» в 2016 году, могут получить наши комплекты модернизации с большой скидкой. Стоимость будет зависеть от даты производства купленной ККТ. Если она была выпущена с 01.01.2016 по 14.07.2016, то цена комплекта составит 3000 рублей, если выпущена после 15.07.16, то 150 рублей. В целом к модернизации касс по старому порядку рекомендую подходить особенно внимательно.

CNews: Какие сложности могут возникнуть в ходе модернизации ККТ?

Юлия Русинова: Переход на новый порядок работы в последний момент грозит торговым предприятиям опозданием. Они просто не успеют реализовать все в срок до 1 июля 2017 года. Ведь для модернизации и интеграции решений требуется время. Более того, резкое повышение спроса может привести к росту стоимости новых касс и комплектов модернизации, дефициту сервисных инженеров, обеспечивающих доработку ККТ и ПО . Не исключены также непредвиденные расходы или задачи, которые выявляются только на этапе внедрения новых технологий. Поэтому мы призываем всех начать действовать прямо сейчас.

Колонка эксперта
Алексей Макаров
Алексей Макаров
президент компании «Атол»

Сравнительно недавно вышли поправки в 54-ФЗ, которые касаются работы касс, операторов фискальных данных, электронных чеков. Зачем нововведения нужны государству в лице ФНС? Какие преимущества получат бизнес и покупатель? Наконец, кто такие операторы фискальных данных?

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