Как интернет-магазину перейти на онлайн-кассы?

С 1 июля 2017 г. все кассовые аппараты должны передавать данные в ФНС России в режиме онлайн. На начало февраля лишь единицы из примерно 40 тыс. российских интернет-магазинов начали всерьез заниматься вопросами модернизации ККТ. Ответы на возникающие вопросы получили участники бизнес-встречи «54-ФЗ в интернет-торговле. Как интегрировать в CMS?»

C 1 февраля 2017 г. невозможно поставить на учет кассы, не способные передавать информацию в ФНС России в режиме онлайн. Совсем скоро, с 1 июля 2017 г., ими вообще нельзя будет пользоваться. Новый порядок работы ККТ определен 54-ФЗ, который вступил в силу в июле 2016 г. Рассчитывать на перенос прописанных в законе сроков не приходится – позиция регулятора по этому вопросу достаточно жесткая и однозначная.

Сегодня реестре кассовой техники представлены 63 модели ККТ от 17 производителей, передачей данных от касс в налоговую службу готовы заниматься 5 ОФД. По состоянию на начало февраля 2017 г. в режиме онлайн работало только около 30 тыс. касс. «В неготовности к переходу на новый порядок работы виноваты сами владельцы ККТ, – говорит Алексей Макаров, президент компании «Атол». – Все, что зависит от законодателя, разработчиков ККТ, интеграторов, операторов фискальных данных, делается вовремя».

Новые кассы для интернет-магазинов

Среди тех, кого непосредственно затрагивает затеянная ФНС реформа, – интернет-магазины. Сколько их на российском рынке, точно сказать не возьмется, наверное, никто – ведь значительная часть онлайн-ритейлеров до сих пор работает «в серую». По мнению экспертов, их число варьируется от 30 тыс. до 50 тыс. В тоже время, на прозвучавший в ходе организованной «Атол» бизнес-встречи «54-ФЗ в интернет-торговле. Как интегрировать в CMS?» на вопрос о том, кто из интернет-ритейлеров сегодня применяет ККТ, в зале было поднято 5 рук.

Организаторы мероприятия уверены, что для значительной части интернет-магазинов новые требования законодателя станут стимулом для развития клиентских сервисов, например таких как возможность оплаты покупки через интернет. Мгновенное предоставление покупателю электронного чека сделает эту услугу более популярной – ведь покупатель будет чувствовать себя намного увереннее. Кроме того, предложенная ФНС реформа сделает рынок онлайн-торговли более прозрачным и поставит всех его игроков в равные условия.

Как это будет

По словам Александра Сорокина, начальника отдела управления оперативного контроля ФНС России, в новом законе в понятие «расчеты в сети интернет» включены платежи не только с использованием банковских карт, но и электронных кошельков, и других платежных средств. После онлайн-оплаты товара покупатель должен получить электронный чек. При этом каким образом была проведена онлайн-оплата – банковской картой, через «Яндекс.Деньги» или QiWi-кошелек – не важно, чек все равно выдает продавец. Его бумажный аналог он может не печатать. Если покупатель рассчитывается за товар в момент его доставки курьером, то последний должен иметь при себе кассовый аппарат и выдать чек в момент получения денег.

При расчетах с покупателями в интернете на чеке должен быть указан адрес сайта интернет-магазина. Если же покупка осуществляется в офисе, то адрес здания. Магазины, которые ведут разъездную торговлю, должны оборудовать автомобили кассами, на чеках которых будет отображаться название и номер автомобиля, а также адрес его владельца-юридического лица. Особое внимание представитель налоговой службы обратил на то, что в чеке необходимо указывать не просто номер заказа покупателя, а именно название приобретенного им товара.

Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений «Атол», напомнила участникам мероприятия о том, что в программном обеспечении для новых касс необходимо предусмотреть возможность формирования отчетов об открытии и закрытии смены, текущем состоянии расчетов, электронных кассовых чеков и чеков коррекции с реквизитами, прописанными в требованиях законодательства. Данные о продажах должны передаваться в ОФД в режиме онлайн или каждые 24 часа.

Артем Соколов, исполнительный директор АКИТ, уверен, что появление онлайн-касс существенно упростит работу интернет-ритейлеров и, самое главное, сделает этот рынок более прозрачным и конкурентным. «Жаль, что 54-ФЗ пока не затрагивает иностранные интернет-магазины, – заявил он. – Надеюсь, что налоговая служба скоро доберется и до них».

Необходимые для использования в интернет-магазинах кассы уже можно зарегистрировать через личный кабинет на сайте ФНС России. Недавно компания «Атол» сообщила о появлении в реестре ККТ первой на отечественном рынке кассы для интернет-магазинов. В марте 2017 г. «Атол» планирует запустить облачный сервис (SaaS) для интернет-магазинов, который называется «АТОЛ Онлайн».

Наталья Рудычева